Violenza di genere, tavola rotonda ad Agrigento della Cisl Fp 

“Violenza di genere. Cercare, trovare e seguire le vie di fuga”. E’ questo il tema della tavola rotonda promossa dalla Cisl FP lunedì 27 novembre a partire dalle 9.30 ad Agrigento all’interno dell’aula consiliare “Giglia”.Una giornata di riflessione e confronto sull’emergenza femminicidi e in generale sul tema della violenza di genere per fornire anche strumenti concreti di tutela. Ad aprire i lavori sarà il segretario generale della Cisl FP per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Salvatore Parello. Interverranno: il capo di gabinetto della Prefettura di Agrigento Elisa Vaccaro; la segretaria territoriale della Cisl FP ACE Simonetta Franzone; la coordinatrice donne della Cisl FP Claudia Cozzo; il vicequestore del Commissariato di Porto Empedocle Chiara Sciarabba e la presidente del Soroptimist di Agrigento Margherita Trupiano. La tavola rotonda sarà conclusa con l’intervento del segretario generale della Cisl per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Carmela Petralia. La mattinata sarà arricchita da un’interpretazione di Susy Indelicato e dalle letture affidate alle studentesse dell’Università di Palermo e dalle esibizioni musicali degli alunni del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento.