Agrigento

Virus West Nile, nuovo ciclo di disinfestazione straordinaria ad Agrigento

A partire da oggi e fino al 13 agosto

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

A partire da oggi è stato avviato un ciclo di disinfestazione straordinaria volto al contenimento e alla proliferazione di insetti pericolosi e, in particolare, relativamente alle infezioni da Virus West Nile (WNV). A comunicarlo il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde pubblico e Decoro urbano, Alessandro Sollano.

Di seguito il calendario dei trattamenti:

• 7 Agosto – Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzo, Montaperto, Giardina Gallotti

• 8 Agosto – Agrigento Bassa, Agrigento Centro

• 11 Agosto – Cannatello, Zingarello, San Leone

• 12 Agosto – Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia

• 13 Agosto – Villaseta, Monserrato

