Sedicenne ucciso a pistolettate, ferita altra persona

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un’altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. La vittima era uno studente all’istituto alberghiero e figlio di una famiglia del luogo.

Secondo le prime, frammentarie ricostruzioni, un’auto si sarebbe avvicinata al gruppo, un uomo è sceso dall’auto e senza esitazione ha iniziato a sparare. Una raffica di colpi ha raggiunto in pieno Giuseppe, che si è accasciato al suolo, senza vita; un’altra persona presente è stato raggiunto da un proiettile ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta per riprendersi da questo agguato feroce.

In via Roma sono giunti i Carabinieri della stazione locale, guidati dalla Compagnia di Mistretta e coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, che hanno avviato le indagini e stanno non escludono alcuna pista e stanno lavorando senza sosta per ricostruire le ultime ore di vita di Giuseppe e le dinamiche che hanno armato la mano dell’assassino.