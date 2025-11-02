Apertura

Sedicenne ucciso a pistolettate, ferita altra persona

La vittima è Giuseppe Di Dio, studente all’istituto alberghiero e figlio di una famiglia del luogo

Pubblicato 47 secondi fa
Da Redazione

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un’altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. La vittima era uno studente all’istituto alberghiero e figlio di una famiglia del luogo.

 Secondo le prime, frammentarie ricostruzioni, un’auto si sarebbe avvicinata al gruppo, un uomo è sceso dall’auto e senza esitazione ha iniziato a sparare. Una raffica di colpi ha raggiunto in pieno Giuseppe, che si è accasciato al suolo, senza vita; un’altra persona presente è stato raggiunto da un proiettile ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta per riprendersi da questo agguato feroce.

In via Roma sono giunti i Carabinieri della stazione locale, guidati dalla Compagnia di Mistretta e coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, che hanno avviato le indagini e stanno non escludono alcuna pista e stanno lavorando senza sosta per ricostruire le ultime ore di vita di Giuseppe e le dinamiche che hanno armato la mano dell’assassino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sedicenne ucciso a pistolettate, ferita altra persona
Catania

Offre della droga a poliziotto fuori dal servizio: arrestato 24enne
PRIMO PIANO

Sciacca, auto di un pensionato in fiamme: al via le indagini
Agrigento

San Leone, gli “tagliano” la strada e finisce contro tre auto parcheggiate
Messina

Sversamento illecito di reflui oleari, sequestrati due frantoi: denunciati titolari e soci
Agrigento

Agrigento, al via la mostra dello strumento musicale popolare mondiale “Claudio Criscenzo”