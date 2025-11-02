Favara
Legata ad un cancello e abbandonata, cagnolina soccorsa dall’assessore Mossuto
La cagnolina cieca e malata è stata abbandonata presso la Villa di Giufà in via Che Guevara
Una cagnolina cieca e malata è stata abbandonata a Favara. L’animale è stato legato con uno spago ad un cancello della Villa di Giùfà in via Che Guevara. Soccorsa dall’assessore comunale Laura Mossuto, è stata portata in clinica per essere curata. “Se sopravvive si cercherà una nuova famiglia per lei”, dice la stessa Mossuto.
