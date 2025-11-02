Calcio

Terza Categoria: Real Favara e Sporting Akragas al comando dopo due giornate

Primo tentativo di fuga in vetta, Canicattì e Real Castelterminese rispondono a suon di gol

Pubblicato 19 minuti fa
Da Angelo Gelo

Real Favara (3-0 sul Camastra) e Sporting Akragas (2-1 sul Muxar) a punteggio pieno dopo le prime due giornate del campionato di Terza Categoria, nel girone unico della provincia di Agrigento.
Cade in casa, sul campo neutro di Aragona, l’Atletico Agrigento battuto dall’Atletico Gattopardo per 2-1 mentre il Canicattì esordisce con un perentorio 4-2 sul campo dell’Atletico Burgio.
Manita del Real Castelterminese sul Ponte di Ferro mentre Pro Ribera e Burgio si dividono la posta in palio (1-1).
Ecco i risultati e la classifica dopo due giornate:
PRO RIBERA – BURGIO 1-1
REAL CASTELTERMINESE – PONTE DI FERRO 5-0
SPORTING AKRAGAS – MUXAR 2-1
ATLETICO AGRIGENTO – ATLETICO GATTOPARDO 1-2
ATLETICO BURGIO – CANICATTI’ CALCIO 2-4
CAMASTRA – REAL FAVARA 0-3

Classifica
REAL FAVARA 6
SPORTIN AKRAGAS 6
ATLETICO GATTOPRDO 4
REAL CASTELTERMINESE* 3
CANICATTI’ CALCIO* 3
ATLETICO AGRIGENTO 3
CAMASTRA 3
PRO RIBERA 2
BURGIO 1
ATLETICO BURGIO 0
MUXAR 0
PONTE DI FERRO 0

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sedicenne ucciso, preside scuola: “sarai nei nostri cuori”
Catania

Sventata dal figlio una truffa ai danni di un’anziana: denunciata 49enne
Messina

Sedicenne ucciso: ragazzo timido e studioso;  Sindaco: “I fermati già noti per altri reati”
di Sandro Catanese

Commemorazione dei Defunti, Damiano: “Un giorno per ricordare la nostra fede di Resurrezione”
dalla Regione

Vecchio “Molto contenti della manovra del Governo Schifani ma ora Ars rinunci a voto segreto”
Apertura

Sedicenne ucciso a pistolettate, ferito 22enne; tre fermi