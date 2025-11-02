Terza Categoria: Real Favara e Sporting Akragas al comando dopo due giornate

Real Favara (3-0 sul Camastra) e Sporting Akragas (2-1 sul Muxar) a punteggio pieno dopo le prime due giornate del campionato di Terza Categoria, nel girone unico della provincia di Agrigento.

Cade in casa, sul campo neutro di Aragona, l’Atletico Agrigento battuto dall’Atletico Gattopardo per 2-1 mentre il Canicattì esordisce con un perentorio 4-2 sul campo dell’Atletico Burgio.

Manita del Real Castelterminese sul Ponte di Ferro mentre Pro Ribera e Burgio si dividono la posta in palio (1-1).

Ecco i risultati e la classifica dopo due giornate:

PRO RIBERA – BURGIO 1-1

REAL CASTELTERMINESE – PONTE DI FERRO 5-0

SPORTING AKRAGAS – MUXAR 2-1

ATLETICO AGRIGENTO – ATLETICO GATTOPARDO 1-2

ATLETICO BURGIO – CANICATTI’ CALCIO 2-4

CAMASTRA – REAL FAVARA 0-3

Classifica

REAL FAVARA 6

SPORTIN AKRAGAS 6

ATLETICO GATTOPRDO 4

REAL CASTELTERMINESE* 3

CANICATTI’ CALCIO* 3

ATLETICO AGRIGENTO 3

CAMASTRA 3

PRO RIBERA 2

BURGIO 1

ATLETICO BURGIO 0

MUXAR 0

PONTE DI FERRO 0