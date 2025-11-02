Sedicenne ucciso, preside scuola: “sarai nei nostri cuori”

“Si resta sgomenti e annientati dinanzi a tanta crudeltà e al dolore straziante che essa ha generato. Riposa in pace tesoro. Sarai sempre nei pensieri e nei cuori dei tuoi compagni, dei tuoi professori, dei collaboratori scolastici e della tua preside”. E’ il pensiero che la dirigente dell’istituto Majorana di Troina (Enna), Mariangela Santangelo, rivolge su Fb a Giuseppe Di Dio, il ragazzo di 16 anni assassinato ieri sera a Capizzi (Messina).