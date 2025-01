Visita Mattarella, il sindaco Miccichè: “eccellente gestione della viabilità”

L’amministrazione comunale di Agrigento esprime il proprio plauso al comandante maggiore Vincenzo Lattuca e a tutto il Corpo di Polizia municipale “per l’altissima professionalità dimostrata nella gestione della viabilità e della sicurezza in occasione della visita di ieri del presidente della Repubblica. Nonostante il brevissimo tempo a disposizione e la complessità dell’evento, il comandante Lattuca, a poche ore dalla sua nomina, ha saputo coordinare in maniera impeccabile l’intero piano del traffico cittadino”. E’ quanto si legge in una nota del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che sottolinea “la grande sintonia che si è creata sin da subito tra l’assessore alla Polizia municipale Carmelo Cantone e il nuovo comandante”. “Questa collaborazione stretta e proficua è stata determinante per affrontare con successo le sfide organizzative e operative che un evento di tale portata ha comportato. Un encomio particolare – aggiunge il sindaco – va inoltre a tutti i vigili urbani che hanno partecipato con impegno e dedizione straordinari, garantendo la presenza necessaria per un evento così significativo. Grazie al loro lavoro, Agrigento ha saputo offrire la migliore immagine di sé, non solo in termini di ordine e sicurezza, ma anche attraverso il rifacimento di alcuni tratti stradali strategici, che hanno contribuito a migliorare la presentabilità della città.”