Voragine alla Bibbiria, Agrigento Punto e a Capo: “è possibile che non si riesca a fare un lavoro decente?”

E’ sprofondata per l’ennesima volta la strada nei pressi della Bibbirria, nel cuore del nostro centro storico di Agrigento. Dopo l’ultimo intervento da parte di Aica, a distanza di pochi mesi, una voragine si è formata al centro della strada creando disagi agli automobilisti, e ai residenti della zona.

“L’ennesima volta in pochissimo tempo. Ma è possibile che non si riesca a fare un lavoro decente?”, dichiara in una nota l’associazione Agrigento Punto e a Capo che più volte si è interessato del problema. Sul luogo, a seguito di una chiamata da parte di un residente, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che come sottolinea l’associazione “sono rimasti lì per tre ore ad aspettare una misera segnaletica. Il loro impegno è encomiabile, ma è assurdo che debbano “tappare i buchi” di un’incompetenza che sfiora il ridicolo. Ciò che proviamo è Rabbia. Non è sfortuna, è l’evidenza che qualcosa non funziona nella direzione dei lavori e nella qualità degli interventi. Ciò che chiediamo è trasparenza”, dice l’associazione Agrigento Punto e a Capo che si chiede: “chi ha supervisionato l’ultimo cantiere? Chi pagherà per questo ennesimo fallimento? Siamo stanchi di vedere il nostro centro storico trattato come un colabrodo. Agrigento merita rispetto e lavori fatti bene una volta per tutte, non una manutenzione continua e costosa dovuta a interventi insufficienti. Basta cantieri infiniti! Basta sperpero! Vogliamo risposte e soluzioni definitive”, hanno concluso.