Vìola sorveglianza speciale, arrestato parcheggiatore abusivo

La Polizia di Stato ha arrestato un parcheggiatore abusivo che ha violato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto.

L’intervento si inserisce nel contesto delle costanti azioni di controllo e repressione del fenomeno della pratica estorsiva di parcheggiatore abusivo, sviluppate dagli agenti della squadra volanti e moto-volanti della Questura di Catania in tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione al centro storico e alle zone in prossimità di negozi e locali.

Alla vista della volante della Polizia, il 27enne, soggetto noto proprio perchè recidivo nell’esercizio della predetta attività illecita, ha provato a dileguarsi tra le vie del centro, ma è stato subito rincorso e fermato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno avuto modo di rilevare, attraverso la consultazione della banca dati in uso alle forze dell’ordine, come l’uomo fosse stato sottoposto ad un provvedimento di sorveglianza speciale ,che gli impone, peraltro, di rimanere a casa nelle ore notturne.

Pertanto, per la palese violazione degli obblighi previsti dalla misura disposta a suo carico, il 27enne è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Per tale ragione è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Catania per i provvedimenti amministrativi di competenza.