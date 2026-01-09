Lampedusa

Migranti, nell’hotspot di Lampedusa nel 2025 accolti in 50mila

Ad occuparsi dei migranti la Croce Rossa italiana

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Migliaia di esseri umani si spostano lungo le rotte migratorie, in fuga da contesti difficili: guerre, crisi sanitarie, carestie, disastri. Spesso, per molti di loro, il lungo cammino carico di sogni e possibilita’ si trasforma in tragedia. Nel 2025 nell’hotspot di Lampedusa, la Croce rossa ha accolto 50 mila migranti “in cerca di futuro”, piu’ di 174 mila dal 2023, quando l’organizzazione ha preso in carico la struttura. Davanti alle storie di queste donne, uomini, bambine e bambini “in cerca di sicurezza e serenita’”, la Croce rossa assicura che “non si voltera’ mai dall’altra parte. Volontari e operatori della Cri accolgono nei porti italiani le persone che giungono sulle nostre coste. Dopo lunghi ed estenuanti viaggi ci abbracciano all’arrivo al molo, perche’ quando vedono l’emblema sulle nostre uniformi sanno che c’e’ chi si prendera’ cura di loro. Questa e’ la Croce rossa, un presidio di umanita’ che non lascia indietro nessuno”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sorpresa in casa con la droga già suddivisa in dosi, arrestata una donna
Ultime Notizie

Bar frequentato da soggetti pericolosi, il Tar conferma la sospensione della licenza dei giochi
Siracusa

Incendio distrugge caseificio, al via indagini; il sindaco: “escalation di atti intimidatori”
Lampedusa

Migranti, nell’hotspot di Lampedusa nel 2025 accolti in 50mila
Sciacca

Maxischermi informativi solo in provincia? perplessità dell’associazione Sciacca Turismo
Cultura

Leggerezza e comicità al Palacongressi con “Rumori fuori scena”
banner italpress istituzionale banner italpress tv