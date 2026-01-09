Migranti, nell’hotspot di Lampedusa nel 2025 accolti in 50mila

Migliaia di esseri umani si spostano lungo le rotte migratorie, in fuga da contesti difficili: guerre, crisi sanitarie, carestie, disastri. Spesso, per molti di loro, il lungo cammino carico di sogni e possibilita’ si trasforma in tragedia. Nel 2025 nell’hotspot di Lampedusa, la Croce rossa ha accolto 50 mila migranti “in cerca di futuro”, piu’ di 174 mila dal 2023, quando l’organizzazione ha preso in carico la struttura. Davanti alle storie di queste donne, uomini, bambine e bambini “in cerca di sicurezza e serenita’”, la Croce rossa assicura che “non si voltera’ mai dall’altra parte. Volontari e operatori della Cri accolgono nei porti italiani le persone che giungono sulle nostre coste. Dopo lunghi ed estenuanti viaggi ci abbracciano all’arrivo al molo, perche’ quando vedono l’emblema sulle nostre uniformi sanno che c’e’ chi si prendera’ cura di loro. Questa e’ la Croce rossa, un presidio di umanita’ che non lascia indietro nessuno”.