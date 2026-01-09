Cultura

Leggerezza e comicità al Palacongressi con “Rumori fuori scena”

L’opera di Michael Frayn ha brillato, nel suo adattamento di Attilio Corsini grazie alla compagnia Attori & Tecnici.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una serata all’insegna della leggerezza e del ritmo travolgente di un classico della comicità britannica è quella andata in scena ieri sera al Palacongressi di Agrigento nel contesto della rassegna “Riflessi Culturali”.Sul palco la Compagnia Attori & Tecnici, che da oltre 40 anni porta su tutti i teatri italiani l’opera di Michael Frayn con l’adattamento e la regia di Attilio Corsini. 

Considerato il capolavoro del “teatro nel teatro”, lo commedia ha trascinato gli spettatori dietro le quinte di una scalcinata compagnia teatrale alle prese con la messa in scena di una farsa. Tra sardine che appaiono e scompaiono, porte che sbattono e intrecci amorosi che degenerano in equivoci catastrofici, la rappresentazione ha brillato per precisione millimetrica e tempi comici impeccabili. La struttura tripartita dell’opera ha permesso al pubblico di vivere tre prospettive diverse dello stesso disastro: dalle prove generali alla caotica gestione del backstage, fino alla recita finale dove tutto, inevitabilmente, precipita. L’energia degli attori sul palco ha restituito perfettamente quel “caos organizzato” che ha reso il testo di Frayn un classico intramontabile a livello mondiale.

Il prossimo appuntamento della rassegna “Riflessi culturali” è il 22 gennaio con “Il Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” che ha come protagonista il famoso detective interpretato nella serie tv da Peter Falk, portato in scena da Gianluca Ramazzotti. 

