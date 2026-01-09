Maxischermi informativi solo in provincia? perplessità dell’associazione Sciacca Turismo

L’associazione Sciacca Turismo esprime perplessità sul progetto del Libero Consorzio di Agrigento che prevede l’installazione di maxischermi informativi solo ad Agrigento, Sciacca e Licata. “Limitare la diffusione dei contenuti promozionali al solo perimetro provinciale significa parlare quasi esclusivamente a chi è già arrivato”, si legge in una nota dell’associazione turistica. “Una strategia che non intercetta il vero obiettivo del marketing territoriale: raggiungere i potenziali visitatori prima che scelgano la loro destinazione. Nessun intervento è infatti previsto in aeroporti, stazioni ferroviarie, porti o altre aree di arrivo in Sicilia, luoghi dove la visibilità sarebbe decisamente più ampia e strategica. L’investimento di quasi 60 mila euro avrebbe potuto garantire una presenza anche in aeroporti, porti e stazioni, dove la visibilità sarebbe decisamente più strategica. L’associazione resta disponibile a collaborare per strategie più efficaci e moderne. “Pur apprezzando l’uso di nuove tecnologie – commenta il Presidente di Sciacca Turismo Ezio Bono – auspichiamo che il Libero Consorzio riveda il piano, ampliandolo e rendendolo realmente competitivo. La promozione del territorio non può fermarsi ai confini amministrativi: serve una visione più ampia, capace di valorizzare l’Agrigentino nei luoghi dove si formano le scelte dei viaggiatori”.