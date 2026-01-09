Sciacca

Maxischermi informativi solo in provincia? perplessità dell’associazione Sciacca Turismo

Si potevano investire 60 mila euro non solo per il perimetro provinciale Agrigento, Sciacca e Licata ma allargare anche agli aeroporti e stazioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’associazione Sciacca Turismo esprime perplessità sul progetto del Libero Consorzio di Agrigento che prevede l’installazione di maxischermi informativi solo ad Agrigento, Sciacca e Licata. “Limitare la diffusione dei contenuti promozionali al solo perimetro provinciale significa parlare quasi esclusivamente a chi è già arrivato”, si legge in una nota dell’associazione turistica. “Una strategia che non intercetta il vero obiettivo del marketing territoriale: raggiungere i potenziali visitatori prima che scelgano la loro destinazione. Nessun intervento è infatti previsto in aeroporti, stazioni ferroviarie, porti o altre aree di arrivo in Sicilia, luoghi dove la visibilità sarebbe decisamente più ampia e strategica. L’investimento di quasi 60 mila euro avrebbe potuto garantire una presenza anche in aeroporti, porti e stazioni, dove la visibilità sarebbe decisamente più strategica. L’associazione resta disponibile a collaborare per strategie più efficaci e moderne. “Pur apprezzando l’uso di nuove tecnologie – commenta il Presidente di Sciacca Turismo Ezio Bono – auspichiamo che il Libero Consorzio riveda il piano, ampliandolo e rendendolo realmente competitivo. La promozione del territorio non può fermarsi ai confini amministrativi: serve una visione più ampia, capace di valorizzare l’Agrigentino nei luoghi dove si formano le scelte dei viaggiatori”.

