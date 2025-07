Gaza, delibera di solidarietà del Comune di Alessandria della Rocca

Con la Delibera Consiliare n. 22 del 12 giugno 2025, su proposta del Sindaco Salvatore Mangione, il Comune di Alessandria della Rocca ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulle gravi violazioni dei diritti umani in atto nella Striscia di Gaza.

Un atto simbolico ma profondamente sentito, che esprime la volontà dell’Amministrazione e della comunità locale di non restare indifferenti di fronte alla tragedia che sta colpendo la popolazione civile palestinese.

«Non possiamo chiudere gli occhi ha dichiarato il Sindaco . È nostro dovere morale e cristiano alzare la voce, testimoniare solidarietà, e far sentire che anche una piccola comunità può prendere posizione a favore della giustizia e della pace».

Il Comune si impegna a promuovere iniziative di informazione, riflessione e sostegno simbolico, affinché il messaggio di umanità, pace e giustizia possa raggiungere anche le istituzioni nazionali e internazionali.