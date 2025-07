Ritrovato sano e salvo il cinquantanovenne scomparso a Delia 

Pietro Genova, il cinquantanovenne scomparso misteriosamente nel nulla per oltre ventiquattro ore da Delia, è stato ritrovato ieri sera. Sta bene ed è in salute. A comunicarlo è il primo cittadino Gianfilippo Bancheri: “Grazie alla Prefettura e alle Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto.” Era stato lo stesso sindaco a lanciare l’allarme e un appello alla cittadinanza. La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi con il ritrovamento – sano e salvo – del cinquantanovenne.