SuperEnalotto: ad Alessandria della Rocca centrato un “5” da oltre 26mila euro

L’ultima estrazione del SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Nel concorso di martedì 17 dicembre, come riporta Agipronews, ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, centrato un “5” da oltre 26mila euro presso il Bar della Rocca situato in via Roma, 140.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 19 dicembre, è di 46,6 milioni di euro.