Minacce al sindaco di Camastra, solidarietà e vicinanza dei sindaci del Distretto D3

“Condanniamo fermamente tale vile gesto che riporta l’attenzione su un fenomeno purtroppo sempre attuale. Le minacce ai Sindaci, agli amministratori che operano quotidianamente a servizio delle proprie comunità, nel solco della legalità e della trasparenza amministrativa, devono scuotere le coscienze dei cittadini, che quegli amministratori hanno votato affinché si ponessero alla guida dell’istituzione locale con impegno e rettitudine. In questa occasione non deve mancare al Sindaco Gaglio la vicinanza di tutti, cittadini e colleghi amministratori, affinché possa continuare a lavorare con fermezza e serenità. Allo stesso tempo, chiediamo alle istituzioni statali e alle forze dell’ordine di vigilare e mantenere alta l’attenzione, affinché gli autori del vile episodio possano essere portati alla luce e denunciati, al fine di garantire giustizia, legalità e sicurezza.” Cosi i sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D3, Canicattì, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa, che stamattina hanno incontrato il sindaco di Camastra Dario Gaglio per esprimere vicinanza e solidarietà.