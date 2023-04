Elezioni amministrative a Ravanusa, quattro i candidati per la poltrona da primo cittadino

Si scaldano i motori a Ravanusa in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 28.29 maggio. Sono quattro i candidati per la poltrona di primo cittadino. Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega hanno deciso di sostenere la candidatura dell’avvocato Kabiria Loggia. Rottura tra Giusi Savarano(ex Diventerà Bellissima) e l’attuale presidente del consiglio comunale Vito Ciotta che ha deciso di candidarsi a Sindaco con l’appoggio del movimento locale “Servire Ravanusa”, il cui leader è Giuseppe Sortino (consigliere comunale). La nuova DC partito leader di Totò Cuffaro punta su Salvatore Pitrola che sarà appoggiato anche dal Pd, M5S e Articolo Unico. Ci riprova l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che si era candidato anche nelle ultime elezioni comunali e che, stavolta scenderà in campo con la lista civica Forza del Popolo.