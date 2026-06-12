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Abusivismo e occupazione di suolo senza permessi, denunciati 5 commercianti

L'occupazione sarebbe stata realizzata mediante l'impiego di furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, determinando un utilizzo non consentito dello spazio pubblico

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio a Lampedusa, i Carabinieri della locale Tenenza hanno effettuato verifiche nei confronti di alcuni operatori del commercio ambulante, finalizzate al contrasto delle occupazioni abusive di suolo pubblico e al rispetto della normativa di settore. Nel corso dell’attività, i militari hanno accertato che cinque persone, titolari di distinte attività commerciali, avrebbero occupato un’area di suolo pubblico in assenza del necessario titolo autorizzativo.

L’occupazione sarebbe stata realizzata mediante l’impiego di furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, determinando un utilizzo non consentito dello spazio pubblico e un intralcio alla libera fruizione dell’area da parte della collettività. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e delle strutture utilizzate per l’occupazione abusiva. I cinque sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.

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