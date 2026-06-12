Trapani
Scoperti otto lavoratori in nero, denunciati due imprenditori
Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 48.200 euro
Otto lavoratori in nero, sei dei quali stranieri, sono stati scoperti da carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e funzionari dell’Inps in tre aziende, tra allevamenti e ditte agrovivaistiche della provincia, nell’ambito di controlli contro il caporalato e il lavoro sommerso. Per le irregolarità riscontrate i titolari sono stati denunciati. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 48.200 euro.
Redazione
0 commenti