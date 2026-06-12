Trapani

Scoperti otto lavoratori in nero, denunciati due imprenditori

Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 48.200 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Otto lavoratori in nero, sei dei quali stranieri, sono stati scoperti da carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e funzionari dell’Inps in tre aziende, tra allevamenti e ditte agrovivaistiche della provincia, nell’ambito di controlli contro il caporalato e il lavoro sommerso. Per le irregolarità riscontrate i titolari sono stati denunciati. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 48.200 euro.

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