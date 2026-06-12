Viabilità: aggiudicato l’appalto per la manutenzione di due strade provinciali

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 33 Ribera-Seccagrande e n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea. La gara, alla quale hanno preso parte 337 imprese, è stata gestita tramite procedura aperta ed inversione procedimentale attraverso la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, ed è stata aggiudicata all’impresa GCOM EDIL GENERALI SRL di Favara (ribasso del 32,39893%). L’importo contrattuale complessivo dell’appalto è di 961.498,28 euro, compresi 28.444,95 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati interamente con fondi ministeriali (D.M. n. 394 del 12/10/2021-Area Interna Sicani, Programma sessennale 2021- 2026, Strategia Nazionale Aree Interne – Sicani).

A breve è prevista la firma del contratto d’appalto, mentre tutti gli interventi programmati dal Settore Infrastrutture Stradali dovranno essere effettuati entro un anno dal verbale di consegna dei lavori. “Un altro passo in avanti verso il miglioramento generale della viabilità interna” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “grazie all’impegno del Libero Consorzio e ai numerosi progetti esecutivi elaborati dal nostro staff tecnico che hanno consentito di accedere a varie linee di finanziamento regionale e nazionale, e alle quali sono stati aggiunti 10.500.000 euro con fondi di bilancio dell’Ente”.