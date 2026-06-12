Spiagge, 65 mila euro a Sciacca per migliorare l’accessibilità

Interventi nelle spiagge di Sovareto, San Giorgio, Foggia e Maragani, finalizzati a migliorare accessibilità, servizi e sostenibilità ambientale. Sono previsti nel progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Sciacca e ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 65.000 euro.

Il progetto è stato presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana, approvato con D.D.G. n. 597 dell’8 aprile 2026, finalizzato alla valorizzazione, alla sostenibilità e al miglioramento delle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri siciliani.

Tra le opere previste vi sono la realizzazione di passerelle accessibili per persone con disabilità, anziani e famiglie, l’installazione di nuovi cestini per la raccolta differenziata, la realizzazione di aree sportive leggere e l’apposizione di pannelli informativi multilingua per migliorare l’accoglienza e la fruizione delle spiagge.

“L’ottenimento di questo finanziamento – dichiara il sindaco Fabio Termine – conferma la capacità dell’Amministrazione comunale di intercettare risorse esterne e trasformarle in interventi concreti per la città. Continuiamo a lavorare affinché ogni opportunità di finanziamento possa tradursi in servizi, opere e miglioramenti per Sciacca. Le nostre spiagge rappresentano una risorsa fondamentale per il turismo e per la qualità della vita dei cittadini e meritano la massima attenzione. Un ringraziamento rivolgo all’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusy Savarino e agli uffici dell’Assessorato regionale che, attraverso questo importante bando, ma anche il bando per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il litorale grazie al quale Sciacca è stata destinataria di altro finanziamento, hanno consentito ai Comuni costieri siciliani di investire sul miglioramento delle proprie spiagge e dei servizi destinati a cittadini e turisti”.

Il progetto è stato seguito dall’assessore al Turismo Francesco Dimino e dall’assessore alla Tutela delle Coste Salvino Patti, nell’ambito delle attività di valorizzazione e miglioramento del litorale cittadino.

“Questo finanziamento dimostra ancora una volta che quando si lavora sui bandi e sui progetti i risultati arrivano – afferma l’Assessore al Turismo Francesco Dimino –. Le nostre spiagge sono uno dei principali attrattori turistici della città e meritano investimenti continui. Grazie a queste risorse potremo migliorare accessibilità e servizi, offrendo una Sciacca sempre più accogliente a cittadini e visitatori”.

“Le nostre coste sono un patrimonio ambientale, paesaggistico e turistico di straordinario valore – aggiunge l’assessore alla Tutela delle Coste Salvino Patti –. Questo finanziamento ci consentirà di intervenire in maniera concreta su alcune delle spiagge più frequentate del territorio, migliorandone la fruibilità e la qualità dei servizi nel pieno rispetto dell’ambiente”.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il finanziamento ottenuto e rivolge un particolare ringraziamento al tecnico comunale Vincenzo Puleo, che ha curato la predisposizione del progetto e seguito l’iter tecnico-amministrativo che ha consentito al Comune di Sciacca di accedere alle risorse regionali.