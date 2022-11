Tragico bilancio questa sera a Caltanissetta dopo un accoltellamento che ha avuto per vittime quattro persone.

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato trasportato in ospedale, altro due sono rimasti feriti e, sembra, non in pericolo di vita, mentre un terzo ferito è stato ricoverato in codice rosso.

L’episodio, ancora oscuro, è avvenuto in via San Domenico intorno alle 21. Stanno indagando i carabinieri.