Aggredisce genitori, fratello e cognata con coltello e tirapugni: arrestato 23enne

In manette un 23enne di Castrofilippo accusato di aver compiuto un’aggressione nei confronti di alcuni membri del proprio nucleo familiare

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Aggredisce i genitori, il fratello e la compagna di quest’ultimo con un coltello ed un tirapugni al culmine di una lite innescata da futili motivi. I carabinieri della stazione di Castrofilippo hanno arrestato un 23enne del posto poiché ritenuto responsabile di aver compiuto un’aggressione nei confronti di alcuni membri del proprio nucleo familiare. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i genitori e altri familiari presenti nell’abitazione, utilizzando un coltello a serramanico e un tirapugni.

L’intervento tempestivo delle Forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di riportare la situazione sotto controllo. Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso del coltello e del tirapugni utilizzati nell’aggressione, sottoposti a sequestro.

Alcuni dei soggetti coinvolti, tra cui il fratello e la compagna di quest’ultimo, hanno riportato ferite e contusioni, venendo trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì per le cure del caso. Nessuno di loro versa in pericolo di vita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

