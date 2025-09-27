“Aggredisce il marito che torna a casa ubriaco”, intervengono le forze dell’ordine 

Il marito rientra a casa nuovamente ubriaco e la moglie, esasperata dal vivere continuamente questa situazione, lo aggredisce fisicamente. È accaduto in un’abitazione in un quartiere periferico di Agrigento. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per evitare che il tutto degenerasse.

La donna, una quarantenne agrigentina, ha raccontato di non sopportare più il continuo stato di ubriachezza del coniuge che, a quanto pare, dopo il lavoro spesso torna a casa ubriaco. L’ultimo episodio ha rischiato di prendere una brutta piega quando la lite si è accesa con la moglie che ha aggredito fisicamente il marito.