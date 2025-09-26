Antonello Montante torna in libertà, Cassazione accoglie ricorso 

A due settimane dalla carcerazione dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, la Cassazione ha accolto il ricorso straordinario avanzato dall’avvocato Giuseppe Panepinto disponendo la remissione in libertà. Montante, condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione, si era costituito nella tarda serata del 9 settembre nel carcere di Bollate, a Milano.

La Procura generale di Caltanissetta aveva messo in esecuzione la sentenza d’appello senza attendere il ricalcolo della pena disposto dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la decisione di secondo grado imponendo un nuovo giudizio limitatamente, però, al ricalcolo della condanna. L’avvocato aveva fatto ricorso.