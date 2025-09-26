Giudiziaria

Antonello Montante torna in libertà, Cassazione accoglie ricorso 

A due settimane dalla carcerazione dell'ex leader di Confindustria Sicilia la Cassazione ha accolto il ricorso disponendo la remissione in libertà

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A due settimane dalla carcerazione dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, la Cassazione ha accolto il ricorso straordinario avanzato dall’avvocato Giuseppe Panepinto disponendo la remissione in libertà. Montante, condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione, si era costituito nella tarda serata del 9 settembre nel carcere di Bollate, a Milano.

La Procura generale di Caltanissetta aveva messo in esecuzione la sentenza d’appello senza attendere il ricalcolo della pena disposto dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la decisione di secondo grado imponendo un nuovo giudizio limitatamente, però, al ricalcolo della condanna. L’avvocato aveva fatto ricorso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Diciassettenne sequestrato ieri da due banditi si presenta in commissariato, sta bene 
Giudiziaria

Antonello Montante torna in libertà, Cassazione accoglie ricorso 
Apertura

Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo
Economia

E’ morto a 89 anni Pasquale Pistorio, creò l’Etna Valley
Catania

Catania presenta dossier per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028
Caltanissetta

Anas, mercoledì limitazioni tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna