Palermo

Corruzione, arrestati il dirigente dell’Asp Cerrito e il commercialista Lupo

Nell'ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che e' presidente dell'associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

La squadra mobile di Palermo ha arrestato in flagranza di reato il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo Francesco Cerrito: l’accusa e’ di corruzione. Nell’ufficio del pubblico dipendente, Lupo, che e’ presidente dell’associazione onlus Samot, stava consegnando a Cerrito una somma di denaro, quando sono spuntati gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni e hanno interrotto tutto.

Un blitz scattato nel primo pomeriggio di oggi, anche se le operazioni vanno tuttora avanti, fra perquisizioni e audizioni “a caldo” di persone informate dei fatti. Poco e’ filtrato fino a questo momento sull’indagine: Cerrito all’Asp 6 si occupa di accreditamenti di strutture private, ma non si sa in quale veste sia stato arrestato Lupo, se come professionista privato e rappresentante di associazioni oppure come esponente della struttura di volontariato che presiede.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Accoltella moglie, figlio e nipote di 14 anni: licatese in fuga in Germania
Caltanissetta

Denuncia aggressione del marito ma era stata lei ad accoltellarlo, arrestata 61enne
PRIMO PIANO

Guardia di Finanza, il capitano Lupo è il nuovo comandante della Compagnia di Sciacca
Agrigento

“Aggredisce il marito che torna a casa ubriaco”, intervengono le forze dell’ordine 
Agrigento

Controlli antidroga a villa Casesa, 19enne trovato con un coltello 
Cultura

Inaugurato tra Ribera e Caltabellotta il Giardino della Pace, tra i progetti di Capitale della Cultura