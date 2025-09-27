Guardia di Finanza, il capitano Lupo è il nuovo comandante della Compagnia di Sciacca
La Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca ha un nuovo Comandante: si tratta del Capitano Stefano Lupo, che si insedia al vertice del reparto in sostituzione del Capitano Luca Zecchini, il quale cede il comando dopo poco più di tre anni, per andare a assumere un prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.
Di origini abruzzesi, 28 anni, il Capitano Lupo si è arruolato nel Corpo nel 2016, dopo aver frequentato per tre anni la Scuola Militare Nunziatella a Napoli.
Al termine del corso quinquennale presso l’Accademia della Guardia di Finanza, conseguita la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, è stato assegnato al Gruppo di Bassano del Grappa, ove ha ricoperto per due anni l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo.
Giunge a Sciacca da Bergamo, dopo aver espletato per un biennio il delicato ruolo di Comandante di Sezione presso l’Accademia, dove è stato impegnato in compiti tesi all’addestramento e alla formazione degli Allievi Ufficiali del Corpo.
All’atto del passaggio di consegne tra i due Ufficiali, il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Baron, ha inteso formulare i migliori auguri al Capitano Lupo per il nuovo incarico, ringraziando il Capitano Zecchini per i pregevoli risultati di servizio conseguiti dal Reparto sotto la sua direzione.