Controlli antidroga a villa Casesa, 19enne trovato con un coltello 

Gli agenti delle Volanti della questura di Agrigento hanno effettuato, negli scorsi giorni, un controllo antidroga a villa Casesa, giardino comunale al centro della Città dei templi. La villetta, negli ultimi tempi, è ritenuta da tempo uno dei luoghi sensibili in cui spesso si verificano episodi di spaccio o di particolare allarme sociale. Nel corso degli accertamenti due giovani sono stati segnalati.

Un diciannovenne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 22 centimetri. Per questo motivo è scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Un venticinquenne, invece, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti poiché, da un controllo, è emerso che era sottoposto al Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane.