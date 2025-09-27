Agrigento

Controlli antidroga a villa Casesa, 19enne trovato con un coltello 

Un 19enne è stato trovato in possesso di un coltello mentre un 25enne era sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti delle Volanti della questura di Agrigento hanno effettuato, negli scorsi giorni, un controllo antidroga a villa Casesa, giardino comunale al centro della Città dei templi. La villetta, negli ultimi tempi, è ritenuta da tempo uno dei luoghi sensibili in cui spesso si verificano episodi di spaccio o di particolare allarme sociale. Nel corso degli accertamenti due giovani sono stati segnalati.

Un diciannovenne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 22 centimetri. Per questo motivo è scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Un venticinquenne, invece, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti poiché, da un controllo, è emerso che era sottoposto al Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane. 

