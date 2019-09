Agrigento, 3 nuovi ufficiali al Comando provinciale Carabinieri (ft e vd)

Nuovi ufficiali al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento in sostituzione di colleghi che hanno già raggiunto le prestigiose destinazioni indicate dal Comando Generale di Roma.

Il ten. col. Luigi Di Santo

In sostituzione del tenente colonnello Rodrigo Micucci, al Comando del Reparto operativo è giunto il tenente colonnello Luigi Di Santo,49 anni, originario di Vasto (Ch), proviene dai corsi regolari dell’Accademia militare di Modena. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Nella sua trentennale carriera, dopo una brevissima parentesi nei Battaglioni mobili, ha sempre ricoperto incarichi operativi territoriali, che lo hanno visto protagonista di importanti indagini a tutte le latitudini del Paese. Dopo una prima esperienza siciliana nel trapanese e nel catanese, ha continuato a ricoprire incarico di Comandante territoriale nel casertano. Impiegato anche in teatro operativo estero nella delicata fase della dissoluzione della ex Jugoslavia, è rientrato in territorio nazionale, ove ha prestato poi servizio in settori più segnatamente investigativi in Puglia e Calabria. Durante la sua carriera ha anche ricoperto delicati incarichi di Stato Maggiore nell’ambito del Ministero della Difesa, venendo poi impiegato in diversi Reparti speciali dell’Arma. Da ultimo, sempre a Roma. è stato impiegato in seno al Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche in qualità di comandante del Reparto tecnologie informatiche.

Il capitano Marco La Rovere

Al Comando della Compagnia di Agrigento è invece giunto il capitano Marco La Rovere. 32 anni, sposato, originario di Chieti. proviene anch’egli dai corsi regolari dell’Accademia militare di Modena. Laureato io Giurisprudenza e Scienze della sicurezza interna ed esterna, dopo un biennio trascorso quale comandante della Compagnia di intervento operativo dell’8° Reggimento mobile Lazio. ha comandato per tre anni il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale. Da ultimo, per 4 anni, ha assolto il delicato incarico di comandante della Compagnia di Sorrento, nel napoletano.

Il cap. Luigi Pacifico

Infine, al Comando della Compagnia di Canicattì è giunto il capitano Luigi Pacifico, 49 anni, originario di Taranto, dopo aver svolto servizio nell ‘Arma quale sottufficiale, ha frequentato il 48° Corso Applicativo per Ufficiali del Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri.

Nella sua pluriennale esperienza territoriale, vanta incarichi di varia natura nel palermitano, dove, per 5 anni, ha prestato servizio anche preso il prestigioso Nucleo investigativo. Con il grado di Tenente, ha poi, dapprima comandato il Nucleo operativo della Compagnia di Locri (Rc) c poi quello della Compagnia di Marsala (Tp). Dopo un biennio trascorso presso il 12° Battaglione Carabinieri “‘Sicilia”, ha da ultimo assolto per 6 anni, con il grado di capitano, il delicato incarico di Stato Maggiore di Capo della sezione operazioni e informazioni della Legione Carabinieri ”Sicilia”.