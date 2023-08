Agrigento, distrutto vigneto di azienda agricola a Montaperto 

Un inquietante danneggiamento è stato messo a segno nei confronti di un’azienda agricola in contrada Fauma, tra i quartieri di Giardina Gallotti e Montaperto, ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira un vigneto distruggendo oltre mille viti che producevano uva da mosto per la realizzazione di vino biologico. I danni, che sarebbero ingenti, sono ancora in corso di quantificazione. Qualcuno si è introdotto nel fondo agricolo e ha cominciato a tirare giù tutti i tiranti a sostegno delle piante.

Terminato il raid, i malviventi hanno deciso di spostarsi nel terreno adiacente (non di proprietà dell’azienda agricola) tentando di danneggiare anche un altro vigneto. In questo caso, forse perché disturbato da qualcuno o qualcosa, non sono riusciti a terminare l’opera. A presentare una denuncia ai carabinieri della stazione di Montaperto è stato il marito della titolare dell’azienda agricola.