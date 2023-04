Agrigento, lascia borsa nel carrello della spesa: spariti 500 euro

È costata cara la disattenzione di una casalinga agrigentina al supermercato. La donna si era recata in uno dei market nel quartiere di Fontanelle per fare la spesa. Una volta uscita ha dimenticato la borsa sul carrello della spesa proprio mentre stava sistemando i sacchetti in auto.

Qualcuno si è accorto della scena e, in una manciata di minuti, ha preso l’accessorio. All’interno del borsello vi erano documenti, carte di credito e ben cinquecento euro in contanti.

La casalinga, appena si è accorta del furto, ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura. Al via le indagini per risalire al malvivente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere dell’esercizio commerciale.