Agrigento, motorino in fiamme davanti la scuola: l’intervento dei Vigili del fuoco

Un motorino ha preso fuoco davanti il cancello di ingresso della scuola di Fontanelle. Panico e paura tra i genitori che stavano accompagnando i bambini a scuola. Scattato l’allarme sul posto in una manciata di minuti sono arrivati i vigili del fuoco che ha spento il rogo è messo in sicurezza l’area. Le cause sono accidentali, secondo una prima ricostruzione, pare che una perdita di benzina ha fatto scattare la scintilla e da lì l’incendio.