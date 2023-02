Agrigento, scassinati sei distributori self service: indagini 

Ladri in azione ad Agrigento. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno preso di mira, scassinandoli, ben sei distributori automatici di cibo e bevande nel centro cittadino.

I raid, che potrebbero essere stati commessi dagli stessi autori, si sono verificati in via Pirandello, in via Callicratide, via Dante e via Manzoni. Il bottino prelevato dalle macchinette, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 1.500 euro ma ben più ingenti sono i danni provocati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza. I malviventi potrebbero aver utilizzato una mazza per rompere i distributori.