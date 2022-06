Agrigento, una provincia più per giovani che per anziani e bambini

Il sole24ore ha pubblicato questa mattina la classifica sulla qualità della vita declinata per altrettante fasce d’età: bambini, giovani e anziani. Ad ogni parametro è stato assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 1000 a 0. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti. Come new entry debuttano la percentuale di edifici scolastici con mensa tra i 12 parametri che compongono la classifica dei bambini; le imprese che fanno ecommerce tra quelli per i giovani; la presenza di medici specialisti, la dipendenza rispetto alla popolazione in età attiva e i farmaci anti-depressivi tra quelli per gli anziani.

BAMBINI 0-12 anni

Agrigento si trova al 92º posto su 107 province. É Aosta la provincia dove vivono meglio i bambini mentre Napoli è l’ultima. E’ questo il risultato che viene fuori dalla media di 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita. Tra questi ci sono il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli (Agrigento è al 32º posto); i pediatri, cioè il numero di professionisti per ogni mille abitanti (Agrigento è al 57º posto); lo spazio abitativo, cioè la Superficie media/componenti medi delle famiglie (Agrigento è al 22º posto); gli studenti per classe, cioè il numero medio nelle scuole pubbliche (Agrigento è al 26º posto); l’accessibilità nelle scuole, cioè le barriere fisiche (Agrigento è all’ultima posizione); gli asili nido (Agrigento è al 58º posto); i Giardini scolastici, cioè Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo (Agrigento è al 58º posto); il Verde attrezzato (Agrigento è al 24º posto); gli Edifici scolastici con la mensa (Agrigento è al 103º posto); l’Indice sport e bambini (Agrigento è al 99º posto); gli Edifici scolastici con la palestra (Agrigento è al 95º posto); i Delitti denunciati a danno di minori ogni 10 mila abitanti (Agrigento è al 9º posto).

GIOVANI 18-35 anni

Agrigento si piazza al 17º posto nella classifica generale. E’ Piacenza la provincia dove vivono meglio i giovani mentre il sud della Sardegna dove si vive peggio. Questi i piazzamenti di Agrigento nei singoli indicatori da cui poi,facendo la media,si ottiene la classifica generale: Saldo migratorio totale (Agrigento 94º posto); Imprenditorialità giovanile (Agrigento 9º posto); Aree sportive (Agrigento al 47º posto); Amministratori comunali under 40 (Agrigento al 2º posto); Canone di locazione (Agrigento al 49º posto); Matrimoni (Agrigento al 1º posto); Gap affitti tra centro e periferia (Agrigento al 19º posto); Età media al parto (Agrigento al 16º posto); Bar e discoteche (Agrigento al 99º posto); Imprese che fanno e-commerce (Agrigento al 103º posto); Laureati (Agrigento al 77º posto); Disoccupazione giovanile (Agrigento al 106º posto).

ANZIANI over 65

Agrigento si trova al 97º posto nella classifica generale. E’ Cagliari la provincia dove vivono meglio gli anziani mentre Pistoia la peggiore. Questi i singoli indicatori e il piazzamento di Agrigento: Speranza di vita a 65 anni (Agrigento al 104º posto); Esposti per inquinamento acustico (Agrigento al 9º posto); Biblioteche (Agrigento al 81º posto); Assistenza domiciliare (Agrigento al 80º posto); Orti urbani (Agrigento al 101º posto); Trasporto anziani e disabili (Agrigento al 5º posto); Indici di dipendenza degli anziani (Agrigento al 30º posto); Infermieri (Agrigento al 31º posto); Geriatri (Agrigento al 89º posto); Consumo di farmaci per malattie croniche (Agrigento al 98º posto); Consumo di farmaci per depressione (Agrigento al 32º posto); Medici specialisti (Agrigento al 98º posto).