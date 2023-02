Agrigento, un’altra notte di vergogna in via Atenea: le immagini

Un’altra notte di vergogna ad Agrigento. A distanza di ventiquattro ore dalla rissa in via Pirandello, che ha suscitato indignazione nell’intera comunità, si è verificata un’altra azione violenta in via Atenea. Anche in questo caso, così come avvenuto per quella precedente, l’aggressione è stata immortalata da alcuni passanti con uno smartphone.

Le immagini, divenute in breve tempo virili sui social, riprendono una persona che alza le mani nei pressi di un locale della movida per poi essere travolto e lasciato per terra. Il quarantunenne è stato soccorso poco dopo dai sanitari ma avrebbe rifiutato il trasferimento in ospedale. Ignoti i motivi di quanto accaduto.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Agrigento che sta estrapolando le immagini per identificare i partecipanti. Appena ventiquattro ore fa, sempre nel centro della città, si era verificata una maxi rissa. Almeno tre i feriti e una decina di persone identificate e denunciate a piede libero.

La comunità agrigentina adesso ha paura. I cittadini si dicono indignati per i ripetuti episodi di gratuita violenza in luoghi che, almeno sulla carta, dovrebbero essere di aggregazione e spensieratezza. I residenti lanciano un appello alle Istituzioni affinchè prendano immediati e concreti provvedimenti per garantire una maggiore sicurezza.