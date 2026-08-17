Apertura

Ai domiciliari danneggia il braccialetto elettronico, denunciato licatese

I carabinieri hanno denunciato un ventenne di Licata, ma residente a Camastra, per il reato di danneggiamento aggravato

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe rotto il braccialetto elettronico che indossava poiché sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno denunciato un ventenne di Licata, ma residente a Camastra, per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima rotto e poi staccato il dispositivo non si sa per quale motivo. I militari dell’Arma hanno accertato la violazione denunciando il ventenne che rimane sottoposto ai domiciliari. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Occupazione abusiva e prodotti senza tracciabilità in un chiosco a Siculiana, maxi sanzione 
Apertura

Quasi un chilo di hashish tra Favara e Agrigento, chiesti due rinvii a giudizio 
Apertura

Ai domiciliari danneggia il braccialetto elettronico, denunciato licatese
Apertura

“Schiaffi alla figlia e maltrattamenti alla moglie”, misura cautelare per empedoclino 
Apertura

L’emergenza idrica nell’Agrigentino e il “caso” Ravanusa oggi su Raitre 
banner italpress istituzionale banner italpress tv