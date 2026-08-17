Occupazione abusiva e prodotti senza tracciabilità in un chiosco a Siculiana, maxi sanzione 

Trenta chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciablità, e in parte anche mal conservati, oltre all’occupazione abusiva del demanio con ombrelloni e strutture balneari. È quanto contestato al responsabile di una società che gestisce una struttura turistica, con annesso chiosco, a Siculiana. Nei suoi confronti sono scattate una maxi sanzione e una denuncia. Sigilli, infine, sono stati apposti alla parte ritenuta oggetto di occupazione abusiva.

È il bilancio di un controllo eseguito dai poliziotti del commissariato Frontiera e dagli ispettori dell’Asp di Agrigento. Secondo quanto emerso dall’accertamento, infatti, sarebbero stati collocati ombrelloni e sdraio su una superficie demaniale in assenza delle necessarie autorizzazioni. Nel corso dell’ispezione, inoltre, sono stati sequestrati anche all’incirca trenta chili di alimenti non tracciati e in minima parte mal conservati. (Nella foto di archivio una veduta della spiaggia di Siculiana).