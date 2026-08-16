Lampedusa

Ordigni bellici nei fondali di Lampedusa, scoperti da turisti

Sono stati allertati gli artificieri dell'Esercito che dovranno occuparsi delle operazioni di bonifica

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Alcuni ordigni bellici sono stati individuati nei fondali di Cala Galera, lungo la costa meridionale di Lampedusa. A scoprirli sono stati alcuni turisti impegnati in un’escursione di snorkeling, che hanno segnalato la presenza degli oggetti nelle acque della zona. Dopo l’allarme, il tratto interessato e’ stato interdetto ed e’ stata rafforzata la vigilanza per impedire l’accesso in attesa della messa in sicurezza. Sono stati allertati gli artificieri dell’Esercito che dovranno occuparsi delle operazioni di bonifica. 

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