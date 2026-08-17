Sigfrido Ranucci al teatro dell’Efebo di Agrigento con “Diario di un trapezista”

Nell’affascinante cornice naturale del Teatro dell’Efebo, ricavato all’interno dell’antico Giardino Botanico di Agrigento, va in scena un grande appuntamento con l’informazione d’autore e il racconto civile. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 21, sarà protagonista Sigfrido Ranucci, uno dei volti più noti, stimati e coraggiosi del giornalismo d’inchiesta italiano, con il suo acclamato spettacolo “Diario di un trapezista”.

Noto al grande pubblico come conduttore e anima della trasmissione televisiva Report, Ranucci condurrà gli spettatori in un viaggio intenso e ravvicinato dentro le dinamiche di un mestiere complesso e spesso pericoloso. Lo spettacolo rappresenta una vera e propria lente d’ingrandimento su tutto ciò che normalmente resta al di fuori dell’inquadratura: il lavoro oscuro di ricerca, la tutela delle fonti, le pressioni e gli attacchi subiti, le battaglie legali e le decisioni etiche vissute sul filo dell’equilibrio — proprio come un trapezista sospeso nel vuoto senza rete di protezione.

In Diario di un trapezista, Ranucci ripercorre incontri decisivi, inchieste storiche e momenti intimi che hanno segnato la sua vita professionale e personale. Con uno stile narrativo schietto, personale, diretto e autentico, il giornalista proporrà una riflessione profonda sul valore imprescindibile della libertà di stampa, sul diritto dei cittadini ad essere informati e sull’importanza del giornalismo indipendente come presidio fondamentale della democrazia.

L’evento offre una serata straordinaria per ascoltare direttamente dalla voce di uno dei suoi protagonisti “le storie dietro le storie”, in una location d’eccezione che fonde la bellezza della storia millenaria di Agrigento con l’impegno sociale e culturale contemporaneo.

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili per l’acquisto attraverso i canali ufficiali: sul sito www.giardinoefebo.it. Punto vendita e prevendita fisica: Box Office di Via Imera, 27 – 92100 Agrigento