Etna, ancora limitazioni all’aeroporto di Catania

Nuove limitazioni all’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2 – si legge – . Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza.I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.