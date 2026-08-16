“Schiaffi alla figlia e maltrattamenti alla moglie”, misura cautelare per empedoclino
A finire nei guai un 42enne di Porto Empedocle, indagato per lesioni personale e maltrattamenti in famiglia. Allontanato dalla casa familiare
Il gip del tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 42enne empedoclino indagato per maltrattamenti e lesioni personali. Il giudice, altresì, ha anche imposto il divieto di contattare le persone offese tramite cellulare o social e di mantenere una distanza di almeno mille metri.
L’inchiesta, coordinata dalla pm Denise Venturino, ipotizza comportamenti aggressivi da parte dell’uomo tra le mura domestiche. I fatti contestati sarebbero cominciati a partire dal 2023. Secondo l’accusa, infatti, il 42enne avrebbe maltrattato la moglie, insultandola e sfogando la sua rabbia colpendo mobili, arredamento e quant’altro. Tra gli episodi contestati, inoltre, anche l’aver preso a schiaffi la figlia all’epoca minorenne.