Al via lavori ponte Petrusa: posizionata prima trave da 100 tonnellate

Lentamente, molto lentamente, si sta sbloccando la situazione legata alla (ri)costruzione del ponte Petrusa, importante infrastruttura a nord di Agrigento, che permette facili collegamenti tra diverse zone della città dei Templi e non solo. Dopo innumerevoli polemiche, tavoli tecnici, marce e proteste ieri mattina è stata posizionata la prima grande trave in acciaio che in realtà già da tempo “stazionava” nel cantiere in attesa di sistemazione.

Sistemazione resa possibile grazie all’arrivo (anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia) di due grandi gru che hanno permesso di continuare il lavoro.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vice-ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, domani in visita al cantiere di Agrigento, che ha dichiarato: “Oggi è iniziata l’attività di realizzazione del nuovo viadotto “Petrusa” ad Agrigento. Questa mattina alle 11 è arrivato l’ok di Anas per l’avvio del varo dell’impalcato. Per prima, è stata issata la trave in acciaio, del peso di circa 100 tonnellate, che appoggia sulla sponda, lato Agrigento, e sulla prima pila. Venerdì alle 14 ci sarò personalmente per essere presente alla continuazione dei lavori del cantiere! Sono felice di dare il via a questa importante opera infrastrutturale che agevolerà non poco la viabilità della mia Sicilia.”