Al volante della sua auto ubriaco, denunciato autista di bus di Palma di Montechiaro 

I carabinieri lo hanno fermato lungo il Rettifilo Garibaldi, a Licata, dopo averlo visto andare a zig zag alla guida della sua utilitaria.

I sospetti dei militari dell’Arma si sono rivelati subito fondati poiché il successivo alcol test ha rilevato un tasso alcolemico ben tre volte superiore al consentito. A finire nei guai un trentacinquenne di Palma di Montechiaro, peraltro autista di bus, denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. All’uomo è stata anche tolta la patente di guida.