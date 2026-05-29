Agrigento, dopo 35 anni di servizio va in pensione il capo reparto dei vigili del fuoco Francesco Celauro





Dopo 35 anni di servizio va in pensione il capo reparto dei Vigili del fuoco di Agrigento, Francesco Celauro. La cerimonia di saluto si è svolta presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Villaseta, in un clima carico di emozione, affetto e riconoscenza.

Accanto a Celauro, durante il momento dei saluti, erano presenti i suoi due figli, anche loro in divisa da vigili del fuoco, simbolo di una tradizione familiare fatta di sacrificio, coraggio e dedizione al servizio della comunità; c’erano i colleghi, c’erano gli amici. Un traguardo importante raggiunto anche grazie al sostegno della moglie, sempre al suo fianco nei momenti più difficili della carriera. Proprio a lei, nel corso della cerimonia, Celauro ha voluto consegnare il caschetto dei vigili del fuoco come gesto di gratitudine e amore.

“Da oggi mi dedico alla famiglia, anche se resterò sempre un vigile del fuoco. Qui ci sono i miei figli: due vigili del fuoco e un poliziotto. Non sono figli, sono fratelli. Grazie alla mia squadra e grazie a tutti voi, oggi siete in tanti, significa che in questi anni qualcosa l’ho fatto”, ha dichiarato con commozione il capo reparto Celauro.

Una lunga carriera che lascia il segno nel comando provinciale di Agrigento e nel cuore di tutti coloro che hanno condiviso con lui anni di servizio e di impegno. (FOTO DI SANDRO CATANESE)