Apertura

Alimenti non tracciati e mal conservati in un chiosco a Realmonte, maxi multa

È il risultato di una ispezione delle forze dell’ordine in un locale, con annesso stabilimento balneare, a Realmonte

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Circa 20 chilogrammi di prodotti alimentari sono risultati sprovvisti della necessaria tracciabilità e, in parte, anche mal conservati. È il risultato di una ispezione delle forze dell’ordine in un locale, con annesso stabilimento balneare, a Realmonte. Il titolare della struttura è stato segnalato all’autorità giudiziaria e nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Maddalusa da due mesi senz’acqua, passa la linea dura: niente deroghe per gli abusivi
Agrigento

Operaio morto in cantiere ad Agrigento, aperta inchiesta e sequestrata l’area 
di Gioacchino Schicchi

Non si placa la faida nel centrodestra, Spataro (FDI) contro Alonge: “Ha sbagliato il goal a porta vuota”
Apertura

Alimenti non tracciati e mal conservati in un chiosco a Realmonte, maxi multa
Apertura

Estorsione e minacce ai genitori, misura cautelare per 24enne licatese 
banner italpress istituzionale banner italpress tv