Non si placa la faida nel centrodestra, Spataro (FDI) contro Alonge: “Ha sbagliato il goal a porta vuota”

Non sembra destinata a placarsi la vera e propria “faida” politica che ormai attraversa il centrodestra agrigentino dall’elezione alla presidenza del Consiglio comunale di Giovanni Civiltà grazie ad un asse Mpa-Forza Italia che ha messo all’angolo, senza poter toccare palla, Fratelli d’Italia.

Dopo lo scambio di accuse a distanza tra il coordinatore regionale di Fdi Luca Sbardella e il candidato sindaco Dino Alonge, è un altro componente del partito della Meloni a prendere la parola, il consigliere comunale Pasquale Spataro.

“Dalle dichiarazioni rilasciate dal già candidato sindaco Gerlando Alonge, si intuisce come abbia attribuito un significato distorto alle parole del commissario regionale Luca Sbardella, che non ha certamente adottato alcuna valutazione sulla persona, ma bensì sul candidato sindaco che, numeri alla mano, ha purtroppo dimostrato la sua modestia. Fratelli d’Italia ha cercato sempre una sinergia nel centro destra e, cogliendo un malessere in città verso atteggiamenti ritenuti arroganti e invasivi di certa classe dirigente, puntava forte sul concetto di autorevolezza politica, con lungimiranza e senza egoismi, rinunciando anche a candidare un proprio esponente – continua Spataro -, ma altri non hanno saputo rinunciare ai propri egoismi. La bocciatura elettorale dimostra che, agli occhi della gente di fatto è mancata al candidato Gerlando Alonge proprio autorevolezza e solidità politica, tanto da ottenere il record negativo di voto disgiunto mai visto nella storia, che ha riguardato tutte le liste di appoggio, persino quella di chi lo aveva proposto. Un’ultima considerazione – conclude Spataro – Alonge dichiara di essere dotato di un buon Timing sulla palla utilizzando una metafora calcistica, ma il vero timing è quando il grande centroavanti la butta dentro anche se la colpisce male, purché faccia goal. In questo caso Alonge ha sbagliato un goal solo davanti la linea della porta e senza portiere”.