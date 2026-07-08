Menfi

Droga e soldi in contanti a casa, 27enne chiede di patteggiare e lascia il carcere

L’agrigentino era stato arrestato nell’aprile scorso per la detenzione di oltre 300 grammi tra cocaina e hashish nonché 4 mila euro in contanti

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Lascia il carcere e va ai domiciliari dopo aver avanzato istanza di patteggiamento a tre anni di reclusione per droga. Il gip del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, ha sostituito la misura della custodia in carcere – con quella meno afflittiva dei domiciliari – nei confronti di Emanuele Guagliardo, 27 anni, di Menfi.

Il giovane era stato arrestato dai carabinieri dell’aprile scorso per la detenzione di quasi 350 grammi tra cocaina e hashish. In casa dell’indagato furono ritrovati anche 4 mila euro in contanti , ritenuti provento dello spaccio. La difesa ha chiesto il patteggiamento incassando il parere favorevole della Procura della Repubblica. Adesso spetterà al gip decidere se ratificare o meno l’accordo. 

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