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Si getta dal terzo piano dopo aver picchiato la madre, morto 50enne 

Giovanni Iacono, 50 anni, ieri sera ha picchiato l'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra

Pubblicato 44 minuti fa
Da Franco Castaldo

E’ morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato l’anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra in un cavedio interno all’edificio in corso Ho Chi MIn a Comiso (Ragusa). Portato in ospedale l’uomo è deceduto. La madre, 80 anni, è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L’uomo pare abbia problemi psichici. Le indagini sono condotte dalla Polizia. 

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