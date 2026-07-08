Tentato furto alla farmacia dell’ospedale di Licata, allarme mette in fuga i ladri 

Tentato furto alla farmacia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Ignoti malviventi sono entrati in azione nelle ore notturne utilizzando alcuni arnesi da scasso e forzando la porta esterna. Il loro obiettivo, secondo quanto ricostruito, era compiere il furto nella farmacia del presidio ospedaliero.

Il loro piano però è saltato grazie al sistema di allarme che, una volta attivato, ha messo in fuga i delinquenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno constatato i segni dell’effrazione. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per danneggiamento. Al via le indagini per risalire ai responsabili.