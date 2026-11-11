Allarme bomba nelle scuole della provincia di Agrigento: scatta l’evacuazione di studenti e personale

Una mail anonima, con allarme bomba, è arrivata questa mattina in centinaia di scuole italiane. Anche in provincia di Agrigento è scattato l’allarme con le operazioni di evacuazione di studenti e personale scolastico. Al momento si registrano situazioni del genere a Porto Empedocle – negli istituti Pirandello e Rizzo – Canicattì – negli istituti Gangitano e Galileo Galilei e Licata, all’istituto Capriata. Anche a Palma di Montechiaro sono in corso operazioni di evacuazione ma non si esclude che possano essere coinvolti altri centri dell’Agrigentino.

Una segnalazione anonima via mail sulla presunta presenza di ordigni esplosivi è stata ricevuta, in questi minuti, da centinaia di scuole in tutta Italia, da Nord a Sud. Dove e’ stata ricevuta la segnalazione, dirigenti e personale scolastico stanno provvedendo, in via precauzionale, ad evacuare gli studenti per le verifiche del caso. “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce “leader del Vilajat del Misoginistan”.