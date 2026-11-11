Apertura

Allarme bomba nelle scuole della provincia di Agrigento: scatta l’evacuazione di studenti e personale

Una mail con allarme bomba è arrivata in diverse scuole della provincia di Agrigento: da Porto Empedocle a Canicattì ma anche Licata e Palma di Montechiaro

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Una mail anonima, con allarme bomba, è arrivata questa mattina in centinaia di scuole italiane. Anche in provincia di Agrigento è scattato l’allarme con le operazioni di evacuazione di studenti e personale scolastico. Al momento si registrano situazioni del genere a Porto Empedocle – negli istituti Pirandello e RizzoCanicattì – negli istituti Gangitano e Galileo Galilei e Licata, all’istituto Capriata. Anche a Palma di Montechiaro sono in corso operazioni di evacuazione ma non si esclude che possano essere coinvolti altri centri dell’Agrigentino.

Una segnalazione anonima via mail sulla presunta presenza di ordigni esplosivi è stata ricevuta, in questi minuti, da centinaia di scuole in tutta Italia, da Nord a Sud. Dove e’ stata ricevuta la segnalazione, dirigenti e personale scolastico stanno provvedendo, in via precauzionale, ad evacuare gli studenti per le verifiche del caso. “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce “leader del Vilajat del Misoginistan”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Apertura

Allarme bomba nelle scuole della provincia di Agrigento: scatta l’evacuazione di studenti e personale
Palermo

Bancarotta fraudolenta, arrestati imprenditore e commercialista
Catania

Abusivismo commerciale: sequestrati 90 chili tra frutta, verdura e pesce
di Giuseppe Castaldo

“Hanno agito per necessità”, annullato il fermo della nave Ong che salvò 39 naufraghi a Lampedusa 
Catania

Sorpreso a rubare gasolio da due autobus parcheggiati, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv